"Da sempre ho coltivato il sogno di diventare un calciatore", ha detto Richi Agbonifo, centrocampista di Stefano Vecchi nell'Under 23 nerazzurra che, in vista della sfida col Vicenza di lunedì, valida per il campionato di Serie C, grione A, ha brevemente parlato di lui nel Matchday Programme. "Soprattutto per merito di mio padre che mi ha sempre spronato a lavorare duramente. Il mio posto del cuore è Verona, la mia città, dove ho iniziato a giocare sognando di imitare Jay-Jay Okocha, il mio idolo da bambino".