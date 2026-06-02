Il forte interesse del Real Madrid per Denzel Dumfries è confermato anche da Fabrizio Romano. L'esperto di mercato ribadisce, come accennato nelle scorse ore dalla Spagna, che sono in corso le trattative tra il club spagnolo e il laterale olandese che in estate potrebbe liberarsi dai nerazzurri grazie alla clausola rescissoria presente sul contratto dal valore di circa 20 milioni di euro.
Il tweet di Romano
Questo il punto fatto da Romano in un post su X: "In corso trattative tra il Real Madrid e l'entourage di Denzel Dumfries, essendo la destinazione preferita del terzino destro. Il Liverpool è interessato sin da gennaio, anche senza Arne Slot. Clausola rescissoria da 20 milioni di euro e non da 25, come rivelato oggi".
🚨 Negotiations underway between Real Madrid and Denzel Dumfries’ camp as it’s the favorite destination of the right back.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2026
Liverpool are also keen since January, even without Arne Slot.
ℹ️ Release clause worth €20m and not €25m, as revealed today.
https://t.co/6uLyYKh9kn pic.twitter.com/oKG0qqNBds
Le ultime dalla Spagna
Dalla Spagna hanno riferito oggi che il numero 2 nerazzurro è diventato il principale obiettivo del Real per rinforzare la fascia destra e il club madrileno ha già avviato trattative con il giocatore. "Fonti vicine alla trattativa, che hanno parlato in forma anonima in quanto non autorizzate a divulgare i dettagli, affermano che le condizioni economiche personali di Dumfries non dovrebbero rappresentare un problema" l'aggiornamenti di The Athletic. Secondo il quotidiano i Blancos vorrebbero concludere l'affare dopo l'esito delle elezioni presidenziali di domenica, a condizione che Florentino Perez venga dichiarato vincitore.
Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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