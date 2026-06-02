Il forte interesse del Real Madrid per Denzel Dumfries è confermato anche da Fabrizio Romano. L'esperto di mercato ribadisce, come accennato nelle scorse ore dalla Spagna, che sono in corso le trattative tra il club spagnolo e il laterale olandese che in estate potrebbe liberarsi dai nerazzurri grazie alla clausola rescissoria presente sul contratto dal valore di circa 20 milioni di euro. 

Il tweet di Romano

Questo il punto fatto da Romano in un post su X: "In corso trattative tra il Real Madrid e l'entourage di Denzel Dumfries, essendo la destinazione preferita del terzino destro. Il Liverpool è interessato sin da gennaio, anche senza Arne Slot. Clausola rescissoria da 20 milioni di euro e non da 25, come rivelato oggi".

Le ultime dalla Spagna

Dalla Spagna hanno riferito oggi che il numero 2 nerazzurro è diventato il principale obiettivo del Real per rinforzare la fascia destra e il club madrileno ha già avviato trattative con il giocatore. "Fonti vicine alla trattativa, che hanno parlato in forma anonima in quanto non autorizzate a divulgare i dettagli, affermano che le condizioni economiche personali di Dumfries non dovrebbero rappresentare un problema" l'aggiornamenti di The Athletic. Secondo il quotidiano i Blancos vorrebbero concludere l'affare dopo l'esito delle elezioni presidenziali di domenica, a condizione che Florentino Perez venga dichiarato vincitore.

Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 02 giugno 2026 alle 20:53
Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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Stefano Bertocchi
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Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.