A pochi giorni dall'inizio dei Mondiali di calcio del 2026 negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, la FFF, la Federazione calcistica francese ha svelato una collaborazione con il marchio Jacquemus e il suo fornitore di abbigliamento sportivo, Nike. Lo stilista, originario della regione delle Bouches-du-Rhône, ha creato in particolare una maglia che verrà indossata dai giocatori della Nazionale francese prima delle partite. Lo stilista trentaseienne, cresciuto nella regione delle Bouches-du-Rhône con la passione per il calcio, ha creato una collezione ispirata a una "vecchia tuta Nike blu navy della sua infanzia", ​​descritta come "un capo semplice e di grande impatto che incarnava lo spirito di una divisa". "Da questo ricordo nasce un guardaroba che rievoca la nostalgia della cultura calcistica degli anni '90 attraverso linee pulite, proporzioni pure e un'eleganza decisamente francese", spiega un comunicato stampa.

E Tikus non fa mancare i suoi sorrisi

Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué, Aurélien Tchouaméni, Warren Zaïre-Emery e Marcus Thuram, che durante lo shooting non ha mancato di dispensare i suoi proverbiali sorrisi, hanno posato con queste nuove divise durante un servizio fotografico dedicato. Nelle foto pubblicate, alcuni indossano una maglia blu con sottili strisce bianche, un look chic e al tempo stesso vintage. Questa è la maglia che la nazionale francese indosserà come divisa pre-partita "durante i principali eventi internazionali dell'estate".