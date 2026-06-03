Ivan Provedel vuole l'Inter. L'estremo difensore della Lazio, come riporta oggi Tuttosport, ha messo in stand by ogni altra possibile destinazione (tra cui il Bologna e l'eventuale permanenza nella Lazio stessa) di fronte al richiamo della maglia nerazzurra. Un'occasione da prendere al volo e che il classe 1994 non vuole lasciarsi sfuggire.

Provedel, la situazione contrattuale e la lunga gavetta

Il contratto con la Lazio è in scadenza tra un anno, nel 2027, e i dialoghi per il rinnovo sono fermi ormai da tempo. Una cessione consentirebbe anche ai biancocelesti di incassare 4-5 milioni di euro e non perdere il giocatore gratis tra 12 mesi, mentre lo stesso Provedel potrebbe finalmente arrivare a un top club dopo una lunga "gavetta", iniziata in Serie C col Pisa e passata tra tanta Serie B (Perugia, Modena, Empoli e Juve Stabia) fino all'esplosione nello Spezia e alla chiamata nella Lazio, dove ha contribuito a raggiungere un secondo posto con 18 clean sheet.

Provedel, le altre opzioni sul tavolo

L'Inter si è portata avanti stringendo una bozza d'intesa fino al 2028, con un'opzione fino al 2029. Resta sullo sfondo il già citato Bologna, dove lo vorrebbe il ds Sartori, che lo aveva portato al Chievo nel 2012: in Emilia avrebbe il posto da titolare garantito, all'Inter no (il titolare sarebbe "Pepo" Martinez) ma Provedel è pronto a giocarsi le sue carte senza creare problemi nel caso in cui dovesse fare da dodicesimo. Il suo è il profilo che l'Inter sta cercando.