Emergono i primi dettagli del Piano nazionale degli interventi contenuto nel DPCM dedicato a UEFA EURO 2032. Una lista che riserva alcune sorprese e che potrebbe fornire importanti indicazioni sugli orientamenti del Governo rispetto ai futuri impianti che ambiscono a ospitare la manifestazione continentale. A rivelare i dettagli è il sito dell'emittente genovese Primocanale, che conferma la presenza del Ferraris del capoluogo ligure anche se l'ipotesi di vedere giocare gli Europei all'ombra della Lanterna è piuttosto remota. Spicca il caso di Roma, presente addirittura con tre impianti. Oltre allo Stadio Olimpico, che rappresenta oggi la casa di Roma e Lazio e il principale impianto della Capitale, compaiono infatti anche il nuovo stadio della Roma e lo Stadio Flaminio che potrebbe diventare la casa della Lazio.

San Siro? No, nuovo stadio di Milano

Curiosità anche per quel che riguarda Milano.Nel documento non compare infatti la dicitura 'San Siro' ma un più generico 'Nuovo Stadio di Milano'. Una formulazione che apre scenari diversi: il riferimento, si chiede Primocanale, è all’attuale Meazza, eventualmente riqualificato, oppure al nuovo impianto che Milan e Inter stanno progettando? Un dettaglio tutt’altro che secondario considerando il peso che il capoluogo lombardo avrà nella candidatura italiana. Infine, ci sono alcune presenze che per certi versi sorprendono: sono infatti nella lista preliminare anche Salerno, Bari, Lecce, mentre sono fuori impianti moderni, anche se meno capienti, come quelli di Bergamo, Udine e Reggio Emilia, oltre a Bologna. Un’esclusione che potrebbe avere conseguenze anche sotto il profilo delle procedure accelerate previste dal Piano per gli interventi di adeguamento e ammodernamento.