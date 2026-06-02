Domani, la Polonia di Jan Urban chiuderà gli impegni stagionali ospitando in amichevole allo stadio Narodowy PGE di Varsavia la Nigeria. Parlando in conferenza stampa alla vigilia dell'incontro, il Commissario Tecnico ha annunciato che ci saranno diversi cambi nella formazione titolare rispetto all'ultima partita contro l'Ucraina di Breslavia. Rispetto all'undici mandato in campo nel test precedente, solo tre saranno i giocatori confermati: "Dal primo minuto vedremo in campo il portiere Kamil Grabara, così come Piotr Zieliński e Robert Lewandowski. Queste sono partite amichevoli, e quando, se non ora, dovremmo provare cose diverse e dare una possibilità ai giocatori?".

I polacchi non hanno staccato la spina

La sconfitta per 2-0 subita domenica contro l'Ucraina è stata una delusione sia per i tifosi che per lo stesso allenatore. Urban, tuttavia, non concorda con l'opinione secondo cui i tifosi stiano perdendo la pazienza con la squadra. "Non si può accusare la squadra di mancanza di impegno. Abbiamo richiamato molti giocatori dalle vacanze. Si trovano in fasi diverse e in condizioni di salute differenti, ma non sottovaluteremo mai i nostri tifosi", ha assicurato. Per poi esprimersi sull'imminente addio alla Nazionale di una colonna degli ultimi anni come Robert Lewandowski: "Sarà impossibile sostituire Robert, considerando il numero di presenze e gol. Giocatori come lui non capitano spesso".