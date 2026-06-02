Sono stati assegnati i numeri di maglia ai giocatori della Nazionale allenata da Silvio Baldini in vista dell'amichevole di domani contro il Lussemburgo. Scelta pesante per Pio Esposito, attaccante dell'Inter, che si è preso la maglia numero nove. Il grande oggetto del desiderio dell'Inter Marco Palestra avrà invece la maglia numero due, la stessa che in nerazzurro indossa Denzel Dumfries...

Questa la lista completa:

Portieri: 12 Giovanni Daffara (Avellino), 1 Gianluigi Donnarumma (Manchester City), 23 Lorenzo Palmisani (Frosinone);

Difensori: 24 Honest Ahanor (Atalanta), 3 Davide Bartesaghi (Milan), 4 Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), 15 Pietro Comuzzo (Fiorentina), 22 Costantino Favasuli (Catanzaro), 25 Niccolò Fortini (Fiorentina), 6 Filippo Mane (Borussia Dortmund), 2 Marco Palestra (Cagliari), 13 Luca Reggiani (Borussia Dortmund).

Centrocampisti: 14 Tommaso Berti (Cesena), 20 Matteo Dagasso (Venezia), 16 Giacomo Faticanti (Juventus), 5 Luca Lipani (Sassuolo), 10 Cher Ndour (Fiorentina), 21 Niccolò Pisilli (Roma).

Attaccanti: 8 Francesco Camarda (Lecce), 7 Luigi Cherubini (Sampdoria), 18 Jeff Ekhator (Genoa), 9 Francesco Pio Esposito (Inter), 17 Seydou Fini (Frosinone), 19 Samuele Inacio (Borussia Dortmund), 11 Luca Koleosho (Paris FC).