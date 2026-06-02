Dopo la sconfitta nell'amichevole di Fiume contro il Belgio, Petar Sucic, centrocampista dell'Inter, si è presentato ai microfoni di Nova TV per commentare l'esito dell'incontro e per evidenziare gli aspetti sui quali la Croazia deve ancora lavorare in vista dei Mondiali: "Non credo che meritassimo di vincere oggi. Certamente, questo è un buon preludio per il futuro, per come e cosa succederà. Il Belgio è un avversario di altissima qualità con molti giocatori di grande talento, che hanno dimostrato. Alla fine non siamo soddisfatti del risultato, ma ci sono state molte cose positive, ma anche cose che dobbiamo sistemare. È meglio perdere partite ora che ai Mondiali".

Sucic pensa alla salute

Prosegue Sucic: Ci sono stati aspetti positivi e negativi su cui dobbiamo lavorare. Stiamo giocando con un nuovo modulo e questa è stata una buona partita per analizzare cosa e come migliorare. Una partita equilibrata, decisa dai dettagli. Dopotutto, era un'amichevole. L'importante è che nessuno si sia fatto male. Abbiamo avuto occasioni per rientrare in partita, abbiamo colpito la traversa, Thibaut Courtois ha parato il tiro di Luka Modric, non ricordo nemmeno più. Dopotutto, è un'amichevole. L'importante è che nessuno si sia fatto male. Certo, non siamo contenti del risultato, perdere non è bello, ma ora è meglio di quanto sarebbe successo ai Mondiali."