"Io adesso devo andare a cena...". L'ex ct della Nazionale Roberto Mancini, ospite allo stadio Del Conero di Ancona per l'evento 'Derby - la Giornata del Calcio Anconitano", ha glissato con i giornalisti su una domanda relativa alle ipotesi di un eventuale ritorno sulla panchina azzurra. Più articolata la sua risposta in merito al trionfo in Qatar alla guida dell'Al-Sadd: "Credo che vincere sia sempre difficile per qualsiasi campionato, anche se alleni squadre magari di spessore, non è mai semplice vincere. Quindi quando si riesce, vuol dire che è stato fatto un buon lavoro, credo sia alla base quando inizi". 

Sezione: News / Data: Mar 02 giugno 2026 alle 22:44 / Fonte: Ansa.it
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.