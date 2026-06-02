"Io adesso devo andare a cena...". L'ex ct della Nazionale Roberto Mancini, ospite allo stadio Del Conero di Ancona per l'evento 'Derby - la Giornata del Calcio Anconitano", ha glissato con i giornalisti su una domanda relativa alle ipotesi di un eventuale ritorno sulla panchina azzurra. Più articolata la sua risposta in merito al trionfo in Qatar alla guida dell'Al-Sadd: "Credo che vincere sia sempre difficile per qualsiasi campionato, anche se alleni squadre magari di spessore, non è mai semplice vincere. Quindi quando si riesce, vuol dire che è stato fatto un buon lavoro, credo sia alla base quando inizi".