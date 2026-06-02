Inter e Como in Champions League, Milan in Europa League, Atalanta in Conference League. La Lombardia si conferma sempre più centro di gravità del calcio italiano, e quest'anno può vantarsi di avere raggiunto un traguardo storico: per la prima volta nella storia, infatti, quattro squadre della regione parteciperanno alle competizioni europee. Un'ottima notizia anche dal punto di vista economico, visto che il nuovo format delle coppe europee, introdotto nella stagione 2024/25, ha ampliato la platea di partecipanti e incrementato i ricavi distribuiti. Per i club lombardi qualificati, i bonus minimi garantiti variano in modo significativo a seconda della competizione, ma nel complesso le quattro società incasseranno quasi 110 milioni di euro come quota di partenza.

Inter e Como già si sfregano le mani

La voce grossa la faranno le due partecipanti alla Champions, Inter e Como, che porteranno a casa rispettivamente premi per quasi 51 milioni e poco più di 37 milioni di euro. Nel caso dei nerazzurri, a pesare sul conto sono i migliori ranking (quello quinquennale e quello storico/decennale). Più indietro il Milan, che grazie alla partecipazione alla UEFA Europa League incasserà almeno 14 milioni di euro. La cifra potrebbe crescere fino a superare i 40 milioni in caso di finale, ma la distanza rispetto alla Champions League rimane comunque abissale. Chiusura dedicata all’Atalanta, che dalla Conference League – in caso di qualificazione dopo i playoff – incasserà intorno ai 6 milioni di partenza.