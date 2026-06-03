Il pagamento della clausola di Denzel Dumfries da parte del Real Madrid porterebbe nelle casse dell'Inter 20 milioni di euro; una plusvalenza sicuramente importante anche se forse specchio non totalmente fedele del valore dell'esterno di Rotterdam. Oltretutto, quella somma non andrà integralmente nelle casse nerazzurre in quanto ci saranno da redistribuire anche i famosi contributi di solidarietà da riconoscere ai club dove Dumfries si è formato calcisticamante: Dumfries, lo ricordiamo, ha giocato nelle giovanili del VV Smitshoek di Rotterdam, per poi trasferirsi al VV Barendrecht, dove ha attirato l'attenzione degli osservatori dello Sparta Rotterdam.

La sottrazione? Un milione di euro o giù di lì

Secondo le percentuali previste dai regolamenti, Il VV Smitshoek riceverebbe 400.000 euro, pari al 2% della cifra del trasferimento. Il Barendrecht riceverebbe un contributo di solidarietà di 100.000 euro, incassando quindi una somma leggermente inferiore. Lo Sparta Rotterdam, che ha avuto Dumfries nel proprio settore giovanile per più tempo, riceverebbe 300.000 euro. Anche PSV e Heerenveen, dove ha militato Dumfries a livello di prima squadra, dovrebbero accontentarsi di soli 100.000 euro. Insomma, si tratta di un ammontare di un milione di euro o qualche spicciolo in più, che inficia in minima parte l'incasso.