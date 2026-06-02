Era presente sugli spalti del Rigamonti anche Alessandro Altobelli, vecchia gloria dell'Inter che però ha legato la sua carriera anche al Brescia, ad assistere all'andata della finale playoff di Serie C che vede contrapposti l'Union Brescia e l'Ascoli, con in palio l'ultima promozione in Serie B. Partita che però è stata interrotta per maltempo dopo 62 minuti a causa di un potente nubifragio abbattutosi sulla città lombarda che ha reso impraticabile il campo, quando le due squadre si trovavano sull'1-1 dopo un bel primo tempo. Il resto del match sarà giocato domani a partire dalle ore 19.