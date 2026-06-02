Il Padova punta a rafforzare l'asse con l'Inter, inaugurato lo scorso anno con l'approdo in Veneto di Luca Di Maggio, per assicurarsi alcuni tra i migliori giovani in uscita dal vivaio nerazzurro. I rapporti tra la società Campione d'Italia e quella biancoscudata sono del resto molto buoni da tempo, facilitati dal fatto che il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli è stato a lungo capo degli osservatori dell'Inter e può vantare un legame molto solido con Piero Ausilio e lo stesso si può dire del collaboratore di Mirabelli Sandro Porchia, compagno di squadra da calciatore di Dario Baccin, vice direttore sportivo dell'Inter. Passano quindi dall'Inter le volontà del club veneto di costruire una squadra che la prossima stagione possa ambire ai playoff di Serie B dopo la salvezza dell'ultimo campionato.

Contatti avviati per i due gioielli della cantera

Per questo, conferma il quotidiano Il Matino di Padova, si sono accesi i riflettori biancoscudati su due gioiellini della cantera interista come Luka Topalovic e Matteo Cocchi, dei quali il Padova ha già parlato con l'Inter e apsetta ora di capirne le mosse. Tutti e due si inserirebbero senza problemi nel 3-5-2 che la società ha intenzione di confermare anche per la prossima stagione e andrebbero a rimpolpare una lista Under che sarà per forza di cose stravolta. Resta solo da capire che strategia vuole attuare l'Inter: se si accontenterebbe del prestito con diritto di riscatto che può offirre il Padova o se per almeno uno dei due (Topalovic in questo caso) preferirebbe monetizzare cedendolo a titolo definitivo e mantenendo un diritto di recompra, come avvenuto con la cessione di Aleksandar Stankovic al Brugge.