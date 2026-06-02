Ha fatto storcere indubbiamente il naso la cifra di 20 milioni di euro che il Real Madrid verserà all'Inter per portarsi a casa Denzel Dumfries, un ammontare ritenuto forse irrisorio per il valore del calciatore neerlandese. Fabrizio Romano prova a dare una spiegazione della scelta del club nerazzurro di mettere proprio quella somma: "Dumfries due anni fa stava per andare via dall'Inter da free agent, e pur di trattenerlo ha accettato di inserire quella clausola. L'anno scorso nessuno ha esercitato quell'opzione, col giocatore che sperava nel Barcellona in particolare; questa volta, invece, il Real Madrid si è presentato con forza superando il Liverpool che voleva Dumfries a gennaio e che anche oggi ha provato a vedere se la trattativa potesse riaprirsi ma si è arreso di fronte all'inserimento delle Merengues".

Palestra, l'Atalanta vuole l'asta allargata

Marco Palestra rimane il nome in pole position per la sostituzione, anche se la concorrenza della Premier League è agguerrita con Manchester City e Arsenal in prima fila; l'Atalanta spera in un'asta e vuole partire da 50 milioni di base per provare ad ammaliare anche altre squadre, però il giocatore avrà l'ultima parola. I rapporti con la Dea restano ottimi ma ora bisogna capire se l'Inter vorrà spingersi oltre; i contatti con l'entourage permangono.