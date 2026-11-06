L'Inter sembra determinata a riacquistare Lucien Agoumé, almeno stando alle voci provenienti dalla Spagna. Il club nerazzurro, che ha ceduto il 90% dei diritti del francese al Siviglia, sta monitorando attentamente i progressi del centrocampista e valutando la possibilità di riportarlo a Milano. La società andalusa però intende trattenerlo in quanto giocatore chiave per l'allenatore Luis García Plaza. L'operazione avrebbe implicazioni finanziarie significative. Il Siviglia ha pagato 8 milioni di euro per quasi tutti i diritti del giocatore, mentre l'Inter ha mantenuto il 10% per una futura cessione. Ora, visti i progressi del centrocampista, l'Inter lo ha inserito nella lista dei potenziali acquisti. L'ottimo stato di forma del francese sta attirando l'attenzione anche in Premier League. I club inglesi potrebbero essere pronti a presentare offerte tra i 30 e i 40 milioni di euro per il classe 2002. Questa cifra permetterebbe al Siviglia di realizzare un profitto considerevole.

La clausola

La posizione del club andaluso suggerisce l'intenzione di trattenere Agoumé, almeno fino alla prossima estate. "Agoumé sta giocando a un livello eccezionale, almeno da quando è con me", ha dichiarato García Plaza al suo arrivo. E così è stato: il giocatore nato in Camerun ha disputato 11 partite in questa stagione ed è uno dei capitani designati della squadra. La sua capacità di recuperare palloni, coprire ampie porzioni di campo e garantire equilibrio in fase difensiva lo ha reso un giocatore difficile da sostituire per lo staff tecnico. Oltre a controllare il 90% dei diritti economici del calciatore, ha anche un altro argomento convincente per bloccare qualsiasi tentativo di negoziazione: la clausola rescissoria è di 40 milioni di euro.

Tempi maturi

Lucien Agoumé arrivò nel calcio italiano a soli 17 anni , con una reputazione che lasciava presagire un futuro brillante. L'Inter pagò 4,5 milioni di euro più bonus al Sochaux per assicurarsi un centrocampista che aveva già avuto esperienza nel calcio professionistico da adolescente. Tuttavia, il salto nel calcio d'élite richiedeva più del semplice talento, e la sua esperienza a Milano fu segnata dalla mancanza di continuità di gioco. Spezia, Brest e Troyes sono state le tappe di un percorso che lo ha portato infine al Siviglia, il luogo ideale per crescere. Dopo essere arrivato in prestito nel gennaio 2024, il club andaluso lo ha acquistato a titolo definitivo. Ora, gli italiani starebbero pendsando di riportare a casa questo giocatore maturo e affermato.