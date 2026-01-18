Lazio ed Hellas Verona sono al lavoro per rinforzarsi e potrebbero farlo con un possibile scambio, riportato da Gianlucadimarzio.com: i biancocelesti, infatti, puntano l'attaccante gialloblu Giovane Santana e per portarlo alla corte di Maurizio Sarri potrebbero fare un’offerta economica, a cui aggiungere il cartellino di Reda Belahyane, prelevato un anno fa proprio dal club scaligero.