L'ambizione di Franck Kessié è quella di tornare in Italia dopo gli anni nell'Al-Ahli in Arabia Saudita. L'ivoriano, che andrà in scadenza di contratto a giugno, secondo Matteo Moretto ambisce a misurarsi nuovamente in Europa e in particolare in Serie A. La Juventus è il club maggiormente interessato, ma anche altre società italiane ed estere sono interessate. Il suo agente ha avuto diversi contatti con altre big del campionato italiano, anche se a livello di approcci embrionali anche perché bisogna capire quale squadra è pronta a spingersi per garantire un ingaggio che possa anche avvicinarsi al munifico stipendio percepito nella Saudi Pro League, e che comunque non sia inferiore ai 5 milioni di euro.