L'ex centrocampista del Milan Samuele Dalla Bona, intervistato da MilanNews.it, ha criticato Rafa Leao per l'atteggiamento tenuto al momento del cambio durante la partita contro la Lazio: "Non penso che sia stato un comportamento degno di un giocatore come Leão. Oltre ad essere un grande giocatore dovrebbe essere ogni tanto un esempio con comportamenti migliori come avevano i Paolo Maldini, Alessandro Del Piero, Javier Zanetti… e questa gente qua. Non mi è piaciuto per niente però allo stesso tempo può anche capitare".