Primo impegno nel 2026 per la Nazionale Under 20 che, dopo i test match con Portogallo e Germania a novembre sfiderà i pari età dell’Inghilterra in amichevole venerdì 27 marzo a Riano, in provincia di Roma. Il tecnico Carmine Nunziata ha convocato per l’occasione 22 calciatori: 11 nati nel 2005, 10 nel 2006 e uno nel 2007, il difensore della Roma Cristian Cama.

Nella lista un unico rappresentante dell'Inter, l'attaccante Matteo Lavelli, oltre ad alcune vecchie conoscenze del vivaio interista come Mike Aidoo, Luca Di Maggio, Giacomo Stabile e Giacomo De Pieri.