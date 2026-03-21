Diamo ancora uno sguardo alle statistiche ufficiali di Fiorentina-Inter. Come evidenzia il sito ufficiale della Lega Serie A, i nerazzurri sono reduci da 2 partite consecutive senza vittorie in Serie A: è la seconda volta che succede in questo campionato, dopo Inter-Udinese 1-2 e Juventus-Inter 4-3 tra agosto e settembre 2025. Tra Paolo Vanoli e Cristian Chivu è il 2° incontro ufficiale dopo il 2-2 in Parma-Torino nella Serie A 2024/25.