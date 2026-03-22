Gli ultimi risultati di Napoli e Milan possono riaprire il campionato? Massimo Mauro ne parla oggi con La Gazzetta dello Sport: "A me sembra che sia più impossibile che difficile, come finire dentro un film di fantascienza. Ma il calcio è mondo di sogni che nessuno può vietare, men che meno io. Però un discorso semplice-semplice si può fare, per argomentare con giudizio. Partiamo da un concetto praticabile: questo Napoli è in grado di fare filotto. E non mi stupirei se accadesse, perché conosco Conte e so quello che dà. Ma l’Inter, che ha perso cinque partite su trenta, ne dovrebbe buttare via tre nelle sue nove che le restano da giocare. A me sembra complicato, soprattutto perché mai si è avuta la sensazione di un gruppo in difficoltà. Anzi".

Conte qualche messaggio l’ha lanciato, affinché chi sta davanti si preoccupi.

"E avrei fatto la stessa cosa anch’io. Stasera l’Inter giocherà a Firenze, su un campo complicato, il quoziente di difficoltà crescerà. Io resto convinto che Chivu non abbia dovuto mai seriamente preoccuparsi di chi l’insegue. Però, è chiaro che a Napoli fanno bene a pensare che, dovessero ridursi le distanze, qualche margine ci sarebbe".

Titolo del giorno per un giornale.

"Napoli, peccato. Con l’Inter era la più forte, alla pari. Ma ha perso un esercito di giocatori - un esercito - e mica figure qualsiasi: De Bruyne, Anguissa, a tratti Lobotka, per sei mesi Lukaku, Di Lorenzo, Neres, Rrahmani e altri ancora. Ditemi voi come può non avere rimpianti?".