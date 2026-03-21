Niente Fiorentina per Alessandro Bastoni che, come ha già fatto sapere Sky Sport, ha lasciato il centro sportivo della Pinetina. Il che equivale a dire che il difensore non sarà parte del gruppo squadra che prenderà parte alla spedizione di Firenze per la trasferta di domani. Alle informazioni diramate da Sky si aggiungono le novità rese note dalla Gazzetta dello Sport. Secondo la Rosea, in dubbio ci sarebbe anche la possibilità di Bastoni di partecipare alla missione azzurra durante i playoff: "A questo punto sono da valutare le sue condizioni anche in prospettiva dei playoff della Nazionale" si legge sulla Gazza.

Sempre a proposito dell'infortunio alla tibia rimedito dal difensore al derby dal difensore dell’Inter aggiunge: "Bastoni non ha mai potuto svolgere una seduta di lavoro regolare a causa del dolore. Chivu infatti ha deciso di esentarlo dalla trasferta di Firenze. Ora toccherà al ct Gattuso - che ha già perso Scamacca - stabilire se sia arruolabile per la semifinale di giovedì contro l’Irlanda del Nord". Bastoni è atteso domani a Coverciano dove sarà valutata l'entità del problema.