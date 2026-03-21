Continua la campagna del quotidiano catalano Sport per Alessandro Bastoni al Barcellona. Quest'oggi, sulle pagine del giornale si legge come i bluagrana abbiano avviato i contatti con i rappresentanti del giocatore all'inizio della stagione per conoscere i suoi progetti futuri. Da quel primo incontro è emersa una sintonia positiva, in attesa di capire quali fossero le intenzioni dell'Inter. I nerazzurri, fino a poco tempo fa restii a cedere Bastoni, secondo il quotidiano ora sono certi che il difensore centrale sia disponibile sul mercato e che la sua cessione possa finanziare gli acquisti che l'Inter desidera realizzare.

Nelle ultime settimane, sono stati compiuti passi concreti in questa direzione, e la stessa Inter ha rivelato in anticipo lo stato del trasferimento di Bastoni, sebbene la sua valutazione rimanga incerta. Per ora, in Viale della Liberazione restano fermi sulla cifra di circa 70 milioni di euro, anche se il Barça è consapevole che questa somma potrebbe essere abbassata attraverso diverse modalità. Uno dei dettagli che chiarisce la situazione è che l'Inter sta già valutando possibili sostituti per Bastoni, con una lista di tre candidati svelata da Sport e che presenta nomi inediti: Alessando Buongiorno (Napoli), Evan Ndicka (Roma) e Jhon Lucumi (Bologna), e le trattative sono già iniziate.