Il Como vola e guarda la Champions League non più come un sogno ma come un traguardo concreto. Nella cinquina rifilata al Pisa rispunta anche la firma di Nico Paz, che dopo quattro partite torna a timbrare il cartellino e nel dopogara, ai microfoni di DAZN, sottolinea il legame fortissimo creatosi tra lui e la gente del Sinigaglia: "Per me è speciale fare gol in questo stadio, perché i tifosi sono perfetti con noi e sono tanto felice anche per Assane Diao che ci è mancato tanto. Dobbiamo fare bene tutte le partite e alla fine vedremo dove saremo arrivati", spiega Paz, che non sembra essere turbato dai pensieri sul suo futuro.