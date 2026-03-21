Ci avviciniamo sempre di più alla sfida di domani sera tra Fiorentina e Inter. Diamo un'occhiata a qualche statistica curiosa che riguarda le situazioni di campo: Solo il Genoa (17) ha subito più gol da palla inattiva della Fiorentina (16) nella Serie A 2025/26. L'Inter è la squadra della Serie A 2025/26 che segna più gol da palla inattiva (20).