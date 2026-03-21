Grande entusiasmo alla stazione di Milano Rho Fiera, dove centinaia di tifosi nerazzurri si sono riversati in attesa dell’arrivo dell’Inter di Cristian Chivu che partirà dalla suddetta stazione per dirigersi a Firenze, dove domani sera affronterà la squadra di Vanoli. Sono tantissimi i tifosi della Beneamata arrivati in stazione per la partenza della squadra verso la Toscana per supportare la capolista prima della sfida alla quale non potrà partecipare la tifoseria nerazzurra per via del divieto di trasferta in vigore fino al 31 marzo.

Al momento dell'arrivo dei dirigenti nerazzurri, grande accoglienza da parte dei presenti con applausi che hanno coinvolto in particolare il direttore sportivo Piero Ausilio.

VIDEO - La carica degli interisti alla stazione di Rho-Fiera
Sezione: In Primo Piano / Data: Sab 21 marzo 2026 alle 16:59
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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