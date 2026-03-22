Fiorentina-Inter sarà una gara speciale per Adrian Mutu, doppio ex delle due squadre intervistato da La Gazzetta dello Sport nel giorno della sfida del Franchi: "Una gara molto complicata per i viola che devono dare continuità alla vittoria importantissima di Cremona contro uno schiacciasassi come l’Inter. Non sarà facile metterli in difficoltà", dice il romeno.

L’Inter ha già lo scudetto in tasca?

"Ancora no ma è molto vicino considerando i punti di vantaggio. Ha una rosa di gran livello, è la più forte della A".

Quanto pesa l’assenza di Lautaro?

"Senza di lui la manovra è meno pericolosa perché è un grande e rimane in assoluto fra i giocatori più forti della A".

Lei è molto legato a Firenze, ma cosa rappresenta l’Inter per la sua carriera?

"Sarò sempre grato al club che mi ha portato in Italia e mi ha dato la possibilità di giocare con compagni di altissimo livello".

Si può dire che Chivu è un vero orgoglio per il calcio romeno?

"È molto bravo e si vede che conosce bene l’ambiante nerazzurro in cui sta lavorando quindi ci sono tutti i presupposti per fare bene, come del resto sta già facendo con il primato in Serie A".

Nonostante l’eliminazione ai play off in Champions League?

"Mica può vincere tutti i titoli quest’anno (ride, ndr )".