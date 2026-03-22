Non c'è pace per l'arbitro Rosario Abisso che, dopo essere entrato nel centro del ciclone mediatico nell'immediato post-derby di Milano, torna ad essere protagonista in negativo anche in questa giornata di Serie A EniLive. Il fischietto di Palermo era al VAR anche ieri nel match tra Juventus e Sassuolo, match finito sotto i raggi X di Sport Mediaset che riporta i mugugni "per il comportamento del Var Abisso", reo di essersi "perso in presa diretta il tocco di mano di Idzes, che contendeva il pallone a Vlahovic, ed è stato richiamato proprio dal Var per una revisione dell'azione, poi giudicata punibile".

"Lo stesso Abisso che era Var in Milan-Inter ma aveva ritenuto di non suggerire all'arbitro Doveri di rivedere al monitor il tocco di mano in area di Ricci nel finale, comunque giudicato non punibile dall'Aia a Open Var".