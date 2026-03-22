L’Inter cercherà al Franchi i punti per confermarsi padrona della lotta allo Scudetto? I nerazzurri dovranno stare attenti al momento particolarmente felice della Fiorentina, che secondo il quotidiano La Nazione avrà i mezzi a disposizione per resettare questo tipo di pronostico. Il giornale individua quelli che saranno i giocatori chiave per la squadra di Paolo Vanoli, lasciandosi andare anche un retroscena di mercato: "Moise Kean, Albert Gudmundsson, ma anche David De Gea (che i nerazzurri avevano cercato di tentare durante il mercato scorso e forse a gennaio) e sicuramente Fagioli sono giocatori che hanno qualità e possibilità per andare a misurarsi alla pari con i protagonisti della corazzata nerazzurra. Poi, fatti due conti in classifica, la Fiorentina – paradossalmente – può presentarsi in campo con la consapevolezza di avere due risultati su tre che possono soddisfarla".