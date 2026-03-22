"Questa potrebbe essere l’ultima stagione italiana" di Nico Paz, ricorda la Gazzetta dello Sport nel focus dedicato al dieci di Cesc Fabregas, gioiellino che l'Inter continua a osservare. Il Como scenderà in campo tra pochissimo contro il Pisa, match importante per le ambizioni dei lariani ma anche per l'argentino che contro i pisani nel lunch match di oggi potrebbe "migliorare il proprio record personale e raggiungere la doppia cifra in Serie A". Ma ciò che riguarda da vicino l'Inter è proprio il futuro del classe 2004.

"Nel contratto con il Como firmato nell’estate 2024 sono presenti clausole capestro che lo legano al Real - sottolinea ancora la Rosea ricordando l''ingarbuglio' tra club -. La prima è scaduta la scorsa estate ma a breve tornerà valida la seconda finestra, a giugno. C’è poi il 50% di un eventuale futura rivendita a favore del Real, che ha pure il diritto di pareggiare possibili offerte provenienti da un altro club. Se il futuro di Nico dipende soltanto dalla volontà di Florentino Perez, certo è che lui a Como sta benissimo, idem la sua famiglia. Non è dunque da escludere che da Madrid possano valutare di tenerlo in un contesto di sana crescita ancora per una stagione, anche e soprattutto se giocherà le coppe, meglio se la Champions ovviamente" continua la Rosea che poi cita anche Martin Baturina, acquisto del Como "per non fare rimpiangere Paz", ma entrato anche lui nelle 'grazie', oltre che nel mirino, dell'Inter (LEGGI QUI): "Fabregas non ha certo voglia di risparmiare sul talento e ha adattato il croato a trequartista di sinistra. I suoi cinque gol e tre assist sono già una garanzia per il futuro".