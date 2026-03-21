Visibilmente deluso Gianpiero Piovani, allenatore dell'Inter Women, dopo che la sua squadra si è vista sfuggire una vittoria vedendosi rimontata dal Napoli. Questo il suo commento ai microfoni di RAI Sport: "Sapevamo che il Napoli era una buona squadra, che ha dato filo da torcere a tante. Però se vai avanti 2-0 qualche errore lo abbiamo commesso. Spiace perché abbiamo preso il gol quando eravamo in dieci perché si era fatta male Lina Magull. Abbiamo dovuto cambiare due giocatrici troppo importanti come Magull e Haley Bugeja che hanno avuto qualche problema. Dobbiamo continuare a crederci e lavorare anche se ci mancano quattro giocatrici titolari. Dobbiamo fare il nostro, l'obiettivo è centrare la Champions League poi se le ragazze saranno brave potremo fare qualcosa in più".

Ma come si spiega il blackout? "Il loro gol è stato fortunoso ed eravamo con una in meno perché Magull che doveva occupare quello spazio era fuori. Poi abbiamo subito il 2-2. Quando abbiamo alzato Lina sulla trequarti abbiamo messo qualità, poi ho rimesso il 3-5-2 e stavamo tenendo. Per noi questo deve essere un insegnamento, abbiamo commesso un errore e dobbiamo correggerlo".