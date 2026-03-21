Dopo due pareggi consecutivi, la Roma Femminile torna alla vittoria in Serie A imponendosi in rimonta nel derby contro la Lazio Women. Una sfida sentita e combattuta, decisa nei minuti finali dopo una lunga fase di equilibrio. A sbloccare il match sono le biancocelesti al 38’, grazie alla rete di Karczewska, che consente alla Lazio di chiudere il primo tempo in vantaggio e di gestire la gara per gran parte della ripresa. La Roma, però, aumenta la pressione nella seconda metà di gioco, cercando con insistenza il pareggio senza riuscire a concretizzare fino agli ultimi minuti.

Nel finale arriva la svolta: prima il gol di Manuela Giugliano riporta in equilibrio il risultato, poi la rete di Frederikke Thøgersen completa la rimonta e consegna alle giallorosse una vittoria pesantissima. Il successo assume un valore ancora maggiore alla luce del pareggio tra Inter Women e Napoli Femminile: la Roma allunga così in classifica e si porta a +6 sul secondo posto, consolidando la propria leadership nel campionato.