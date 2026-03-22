"Sprint nell'ansia per la Nazionale verso il raduno di domani a Coverciano per i play-off mondiali" si legge su La Repubblica che fa un breve punto sulla situazione che si delineerà tra le file dell'Italia a partire dalla prossima settimana: "Scamacca si è fermato per una lesione all'adduttore, ma il centravanti dell'Atalanta vuole restare a curarsi a Firenze e tentare il complicato recupero" si legge sul quotidiano romano che poi cita anche Alessandro Bastoni.

"Ci saranno, dopo avere saltato Fiorentina-Inter e Newcastle-Sunderland per i rispettivi guai fisici, Bastoni, appena uscito dalle polemiche per il caso simulazione, e Tonali. Gattuso potrà fare un vero allenamento sul campo con prove tattiche (l'unico a Coverciano) solo martedì. Mercoledi è già vigilia di Italia-Irlanda del nord, con rifinitura a Bergamo".