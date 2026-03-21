Corsa salvezza apertissima: la Cremonese si riaccende all'improvviso e batte il Parma al Tardini. Finisce 0-2 il primo anticipo del sabato: Maleh ha aperto le marcature al 54esimo, poi ci ha pensato Vandeputte a chiudere la pratica. Con quest'acuto, i grigiorossi salgono a quota 27 punti in classifica riaprendo la lotta salvezza.