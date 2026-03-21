Le pessime prestazioni degli arbitri italiani in questa stagione di Serie A finiscono sotto la lente d'ingrandimento di Calcio e Finanza. Dopo aver rivisto tutte le puntate stagionali di 'Open Var', la conclusione è che fino a questo momento si contano 29 errori riconosciuti ufficialmente dagli arbitri davanti alle telecamere 29 partite di campionato. Una media precisa di un errore ogni 90'.

Tra i casi più eclatanti elencati da CF ce ne sono ben tre contro l'Inter e uno a favore (il noto caso Kalulu-Bastoni). Ecco l'elenco: 

il rigore non assegnato al Milan per il fallo di Lucumì su Nkunku in Milan-Bologna;

il rigore assegnato al Milan per il leggero tocco di Parisi su Gimenez in Milan-Fiorentina;

il rigore assegnato al Napoli per il contatto tra Mkhitaryan e Di Lorenzo in Napoli-Inter;

il rigore assegnato alla Fiorentina per il contatto tra Gila e Gudmundsson in Lazio- Fiorentina;

il rigore non assegnato alla Lazio per la trattenuta di Pongracic su Gila in Lazio-Fiorentina;

il rigore non assegnato all’Inter per la trattenuta di Comuzzo su Esposito in Inter-Fiorentina;

il rigore non assegnato alla Juventus per il contatto tra Gila e Conceicao in Lazio-Juventus;

il gol annullato al Milan per il contatto tra Loftus-Cheek e Candè in Milan-Sassuolo;

il gol annullato al Napoli per il contatto tra Hojlund e Hien in Atalanta-Napoli;

il rigore non assegnato al Napoli per il contatto tra Bremer e Hojlund in Juventus-Napoli;

il cartellino rosso a Kalulu dopo il secondo giallo sull’episodio con Bastoni in Inter-Juventus;

il rigore non assegnato alla Roma per il tocco di mano di Malinovskyi in Genoa-Roma;

il rigore non assegnato all’Inter per il contatto Scalvini-Frattesi in Inter-Atalanta. 

Sezione: Copertina / Data: Sab 21 marzo 2026 alle 12:55
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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Stefano Bertocchi
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Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.