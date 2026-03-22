Calhanoglu è pronto a riprendere in mano il gioco dell'Inter tornando titolare a centrocampo dopo aver saltato le ultime due partite con con Milan e Atalanta. Il turco, assicura La Gazzetta dello Sport, sarà il proprietario della regia questa sera contro la Fiorentina con ai lati Barella e Zielinski, mentre le fasce saranno occupate di nuovo da Dumfries e Dimarco.

Restano bloccati in infermeria Bastoni, Mkhitaryan e Lautaro: in difesa sarà Carlos Augusto a rimpiazzare l'italiano (completando la linea a tre con Bisseck e Akanji), mentre in attacco toccherà ancora una volta alla coppia Esposito-Thuram. Convocazione anche per i giovani Spinaccè e Maye.