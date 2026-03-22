Calhanoglu è pronto a riprendere in mano il gioco dell'Inter tornando titolare a centrocampo dopo aver saltato le ultime due partite con con Milan e Atalanta. Il turco, assicura La Gazzetta dello Sport, sarà il proprietario della regia questa sera contro la Fiorentina con ai lati Barella e Zielinski, mentre le fasce saranno occupate di nuovo da Dumfries e Dimarco.

Restano bloccati in infermeria Bastoni, Mkhitaryan e Lautaro: in difesa sarà Carlos Augusto a rimpiazzare l'italiano (completando la linea a tre con Bisseck e Akanji), mentre in attacco toccherà ancora una volta alla coppia Esposito-Thuram. Convocazione anche per i giovani SpinaccèMaye.

Sezione: Focus / Data: Dom 22 marzo 2026 alle 08:30
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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Stefano Bertocchi
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Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.