Anche l'allenatore del Ravenna, ex difensore dell'Inter, Andrea Mandorlini analizza la sfida di domani sera contro la Fiorentina ai microfoni di Radio FirenzeViola: "La Fiorentina può pagare qualcosa per la Conference e l'Inter deve proseguire il suo percorso ed ha valori superiori anche se Firenze è sempre un campo difficile e la Fiorentina è in crescita".