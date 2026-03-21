Lunedì sera, Lele Adani farà tappa a Firenze per il suo 'Viva el Futbol Tour'. Nel frattempo, parla ai microfoni del Corriere Fiorentino presentando la partita di domani sera al Franchi tra la Fiorentina e l'Inter, due delle sue ex squadre: "Cosa mi aspetto domani? Che il calo recente dell'Inter si trasformi in super attenzione e rivendicazione di status. Dalla Fiorentina invece mi aspetto il secondo tempo della partita giocata con il Milan: lì ho visto le cose

migliori, ovvero attenzione, coraggio e occasioni da gol".

Fuori dalla Champions, appesi a un filo per il Mondiale. Il calcio italiano boccheggia.

"L’italiano si diverte più col casino arbitrale, ci piace lo sfottò, la scorciatoia e in questo c’è responsabilità anche dell’informazione. Sul campo la palla va piano, si simula e si perde tempo senza giocare un calcio libero e spregiudicato. Costruiamo narrativa finta, mentre il mondo va veloce e lancia talenti come Lennart Karl del Bayern, 18 anni. La luce azzurra è Silvio Baldini in Under 21: l’uomo libero dentro il sistema, a volte le magie accadono".