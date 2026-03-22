L'allenatore della nazionale croata Under 19 Siniša Oreščanin ha annunciato le liste dei giocatori per i prossimi eventi: il turno élite di qualificazione per il Campionato Europeo di quest'anno in Galles e il primo turno di qualificazione per il Campionato Europeo del 2027 in Repubblica Ceca. Per il secondo blocco, è stato inserito in elenco anche il difensore dell'Inter Leon Jakirovic, che sta gradualmente trovando uno spazio sempre più importante nelle gerarchie dell'Under 20 di Benito Carbone.