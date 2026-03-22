Le condizioni fisiche di Alessandro Bastoni, non convocato per Fiorentina-Inter, tengono in ansia anche la Nazionale, attesa settimana prossima dalla delicata settimana dei playoff Mondiali. Il difensore nerazzurro risponderà alla chiamata del ct Gennaro Gattuso così come Gianluca Scamacca, poi lo staff medico farà le sue valutazioni e deciderà se convocare gli eventuali sostituti.

"Bastoni non ha sorpreso lo staff: sembra recuperato, il no a Fiorentina-Inter dovrebbe essere precauzionale - puntualizza La Gazzetta dello Sport -. Per Scamacca, invece, è successo tutto all’improvviso: ieri, verso ora di pranzo, l’Atalanta ha informato della «lesione muscolo-fasciale all’adduttore destro» dell’attaccante che ha cominciato subito il «protocollo riabilitativo». Gattuso ha parlato con gli interessati prima di cercare alternative".