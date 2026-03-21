La Fiorentina è in ripresa e al Franchi arriva la capolista Inter, due buoni motivi per riempire lo stadio nell'ultima partita prima della sosta per le Nazionali. Per questo infatti la risposta degli spettatori è alta, con 22.500 spettatori previsti e domani potrebbe esserci l'assalto agli ultimissimi posti per il sold out, considerata la capienza ridotta. Lo riferisce Firenzeviola.it.