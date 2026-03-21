Carmine Gautieri, intercettato da Tuttomercatoweb, ha commentato così le big del campionato, analizzando la situazione in chiave partenopea: "Il Napoli ha dimostrato che è in netta ripresa, vincere a Cagliari non è assolutamente semplice. Ha creato tanto, poteva anche fare qualche gol in più. La classifica oggi dice che gli azzurri sono a sei punti dall'Inter, tanto potrebbe dipendere dalla partita tra i nerazzurri e la Fiorentina".