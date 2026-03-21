Giovanni Simeone, attaccante del Torino, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match perso oggi contro il Milan. È stata l'occasione per dire la sua, da ex Napoli, sulla lotta Scudetto in Serie A: "Conosco bene questo campionato. Conosco bene cosa possono fare le squadre lì davanti aspettando che il primo cada. Non c'è così tanta differenza di punti tra l'Inter e le altre. MI è capitato di vincere con tanti punti, ma anche di aspettare di vincerlo sperando che crolli il primo. Bisogna stare pronti: Milan e Napoli devono sperare di fare un passo falso. Le squadre sono tutte forti, l'Inter ha un vantaggio, ma la cosa bella è che nel calcio tutto può capitare".

Credi alla Nazionale?

"Io mi sto godendo questo momento. Tutto quello che può accadare extra è sempre il benvenuto. Ovvio che vorrei essere in nazionale, ma ci sono molti calciatori molto forti".