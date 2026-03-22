Ruben Kluivert, difensore neerlandese 24enne dell'Olympique Lione, ambisce ad approdare un giorno nella sua Nazionale nonostante a quasi 25 anni non sia ancora riuscito a strappare una convocazione. Ma questo è un dettaglio che non lo preoccupa, perché, come afferma ai microfoni di Ziggo Sport, non sarebbe una novità riuscire a essere convocato anche più avanti: "Penso che la Nazionale olandese sia alla mia portata. Ci ​​sono giocatori convocati anche dopo anni come Denzel Dumfries e Virgil van Dijk, che si è fatto notare solo a fine carriera. Ora è il miglior difensore del mondo. Questo mi dà speranza che sia ancora possibile", ha detto Kluivert, che per il momento tiene in riserva la sua idoneità a giocare per il Suriname e Curaçao.