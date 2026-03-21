L’Inter è nata per una scelta. Le firme dei 44 fondatori hanno definito per sempre l’identità dei nerazzurri, creando un Club contraddistinto dai valori di inclusione e rispetto. In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale l’Inter ha esteso il proprio atto di fondazione a tutti coloro che vogliono ribadire la scelta di essere aperti al mondo, tracciando la propria firma accanto a quel documento del 9 marzo 1908, insieme a tanti altri interisti.

Nel prepartita del match day casalingo contro l’Atalanta del 14 marzo, i tifosi in arrivo al Meazza sono stati invitati ad aggiungere il proprio nome su un pannello che riproduce il documento che ha dato vita all’Inter e aperto le porte del calcio a tutti.

Insieme a loro, anche il Presidente e CEO Giuseppe Marotta, dirigenti, il Mister Chivu e giocatrici e giocatori delle Prime Squadre nerazzurre hanno voluto apporre la propria firma sull’installazione, che da San Siro è arrivata al BPER Training Centre.

Calciatori e calciatrici sono anche protagonisti di un vero e proprio video manifesto dei valori che guidano da oltre 118 anni chi indossa i colori dell’Inter. I capitani Lautaro e Csiszár raccontano come il nome del Club resti un simbolo di inclusione e di apertura al mondo insieme a Çalhanoğlu, Darmian, De Vrij, Esposito, Luis Henrique, Sučić, Thuram e Glionna, Magull e Rúnarsdóttir.

Questa campagna nasce per sottolineare l’importanza del contrasto a ogni forma di discriminazione razziale e la promozione del ruolo dello sport per lo sviluppo del talento di ogni persona, valori ribaditi e agiti ogni giorno da tutti i nerazzurri. Il Club è impegnato in numerosi progetti di responsabilità sociale incentrati sull’inclusione sociale che coinvolgono ogni anno migliaia di ragazzi, dalle scuole del territorio fino ad arrivare in tutto il mondo, a partire dagli atleti del Settore Giovanile dell’Inter.