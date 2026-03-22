Si sono concluse le gare di Serie A iniziate oggi alle ore 15:00. Successo importante in chiave Champions League per l’Atalanta che oggi ha superato 1-0 il Verona. Decisivo un gol di Zappacosta al 38’. Nell’altra gara, il Bologna paga le fatiche europee e cade in casa contro una Lazio in grande ripresa. Decide il match al Dall’Ara la doppietta di Taylor nella ripresa.