In vista della sfida tra Fiorentina e Inter, l’ex attaccante Giampaolo Pazzini ha analizzato il match ai microfoni di SportMediaset, sottolineandone l’importanza in chiave titolo.

Secondo Pazzini, la partita rappresenta un passaggio cruciale per i nerazzurri: “L’Inter sa che la gara di oggi è importantissima perché, in caso di risultato negativo, la pressione salirebbe alle stelle”. Un chiaro riferimento alla lotta scudetto, dove ogni passo falso può riaprire scenari inattesi.

L’ex attaccante ha poi evidenziato i progressi della Fiorentina, capace di ritrovare fiducia nelle ultime settimane: “È in ripresa e darà del filo da torcere”. Un avversario quindi tutt’altro che semplice per la squadra di Milano.

Curiosa anche la previsione sull’andamento della gara: “Al contrario di quanto successo spesso in passato, credo non ci saranno tanti gol”. Un’analisi che lascia intendere una partita più equilibrata e tattica rispetto agli scontri diretti ricchi di reti visti negli anni.

Infine, lo sguardo si allarga alla classifica: “I nerazzurri hanno un buon vantaggio, ma quella del Franchi è un crocevia importante perché potrebbe dare un segnale definitivo alle avversarie”, ha concluso.