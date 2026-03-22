L'Inter fa tappa a Firenze con la speranza di ritrovare il vero Marcus Thuram, particolarmente deludente nelle ultime uscite. L'incrocio con la Fiorentina potrebbe essere il giusto scenario, anche perché i viola - ricorda oggi il Corriere dello Sport - gli evoca dolci ricordi, essendo l'avversaria a cui ha fatto la sua prima rete in assoluto con la maglia nerazzurra (settembre 2023).

"Stavolta ancor prima del gol, il francese deve ritrovare la miglior versione sul piano della convinzione e della prestazione atletica - sottolina il quotidiano romano -. Dopo un buon inizio di stagione, la freccia del rendimento guarda da tempo verso il basso essendo a secco da un mese e mezzo (ultima gioia contro il Sassuolo) e avendo siglato appena tre reti in tutto il 2026 e tutte in campionato. Il Franchi può essere l’occasione giusta per tornare protagonista, in attesa che dopo la sosta torni anche Lautaro per ricomporre il tandem titolare e voltare definitivamente pagina".