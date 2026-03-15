A fine febbraio qualche spiffero era arrivato dall'estero. Qualche piccola voce che vedeva un possibile futuro arrivo di Diego Simeone sulla panchina interista. Ma non sarà assolutamente così. I nerazzurri hanno la seria intenzione di puntare su Chivu che si sta ben disimpegnando alla sua prima stagione alla guida di una big. Secondo Matteo Moretto, poi, Diego Simeone continuerà ancora almeno un altro anno con l'Atletico Madrid.