La grande attesa per Fiorentina-Inter è dimostrata dalla risposta del pubblico viola, pronta a riempire il Franchi in ogni settore possibile: l'impianto sarà ancora disponibile a metà per via della ristrutturazione, ma la parte agibile sarà comunque piena. Come puntualizza il Corriere dello Sport, infatti, sono già stati venduti più di 22mila biglietti. Il dato da battere è quello fatto registrare a novembre contro la Juventus, che finora coincide con l'unico sold-out stagionale.